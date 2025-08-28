UEFA : Le gros changement pour la finale de Ligue des Champions

La finale de Ligue des Champions va connaître un énorme changement dans son organisation. Une nouvelle qui, on l’espère, pourrait concerner le Paris Saint-Germain, et s’applique dès cette saison.

La fin du mois de mai ou le début du mois de juin, un samedi, 21h, la finale de Ligue des Champions avait ses habitudes depuis des générations et devrait les perdre à la fin de cette saison 2025 / 2026. En effet, par le biais d’un communiqué officiel, l’UEFA a annoncé vouloir changer … l’heure de diffusion de la finale de Ligue des Champions. La plus haute instance du football européen annonce avoir pour but « d’améliorer l’expérience globale des jours de match pour les supporters, les équipes et les villes hôtes« , et ainsi passer la diffusion de la finale de la Ligue des Champions à 18h sur le Vieux Continent. Un changement qui prend donc effet à partir de cette édition 2025 / 2026 de C1, dont la finale se jouera le 30 mai 2026 à la Puskas Arena de Budapest. Un changement qui, selon l’UEFA, offrira « un meilleur accès aux transports en commun, notamment après le match, et un retour plus sûr et plus pratique depuis le stade« .

Avancer la diffusion de la finale de Ligue des Champions de trois heures permet également une meilleure diffusion télévisuelle et digitale pour le monde entier : « La nouvelle heure de coup d’envoi s’aligne également sur une fenêtre de diffusion plus accessible, permettant à la finale de toucher une audience télévisuelle et numérique encore plus large dans le monde entier, en mettant l’accent sur l’engagement des jeunes téléspectateurs« , ajoute l’UEFA.