Ugarte après PSG / TFC : « Le public méritait une victoire »

Titulaire ce soir, Manuel Ugarte a été l’un des seuls, si ce n’est le seul joueur, à avoir mis de l’intensité lors de la défaite du PSG contre Toulouse. Il regrette cette défaite.

Pour son dernier match au Parc des Princes de la saison, le PSG a livré une très mauvaise copie contre Toulouse lors de la 33e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont inclinés pour la deuxième fois de la saison en championnat contre de très bons Toulousains (1-3). Titulaire au milieu de terrain, Manuel Ugarte a été l’un des seuls, si ce n’est le seul, à avoir mis de l’intensité sur le terrain. Le milieu de terrain uruguayen n’a pas été suivi par ses coéquipiers qui se sont donc inclinés ce soir. Au micro de Prime Video, le numéro 4 du PSG a expliqué que le public du Parc des Princes méritait mieux ce soir.

A voir aussi : Dembélé après PSG / TFC : « On ne doit pas perdre comme ça »

« Ça va nous faire grandir »

« Ce sont des regrets ce soir, forcément. Le public méritait une victoire. On était déjà champions et on a essayé de finir cette saison la tête haute, mais on n’y est pas parvenu. On avait bien commencé, mais il a fallu s’adapter pour plusieurs joueurs. Ça va nous faire grandir. C’est le foot de haut niveau et quand on ne fait pas le travail mentalement. » L’ancien du Sporting a ensuite évoqué son avenir. « Si je serai au PSG l’an prochain ? On verra, j’adorerais, mais il faut voir, pour l’instant, je suis ici et je profite de la fin de saison.«