Ugarte en prêt avec obligation d’achat à Manchester ?

Arrivé au PSG l’été dernier, Manuel Ugarte pourrait déjà quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival. Il pourrait rejoindre Manchester United sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

Première recrue du mercato estival 2023 du PSG en provenance du Sporting CP contre 60 millions d’euros, Manuel Ugarte n’a pas réalisé sa meilleure saison avec le club de la capitale. Après des débuts tonitruants, il a vite baissé de rythme pour finalement se retrouver sur le banc lors des matches importants en Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions lors de la deuxième partie de saison. Alors qu’il a encore un contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, l’international uruguayen (23 ans) pourrait déjà quitter les Rouge & Bleu cet été.

Manuel Ugarte a déjà un accord avec United

Depuis quelques jours, on parle d’un intérêt concret de Manchester United pour le numéro 4 du PSG. Même s’il a investi une grosse somme sur le joueur, le club de la capitale ne le reteindra pas, ce dernier n’entrant pas vraiment dans les plans de Luis Enrique et alors que les dirigeants parisiens seraient proches de trouver un accord avec Benfica pour le transfert de Joao Neves. Depuis plusieurs jours, le PSG et Manchester United discutent autour du possible transfert de Manuel Ugarte chez les Red Devils. Alors que l’on évoquait un transfert sec, Fabrizio Romano indique ce mardi que le PSG serait désormais ouvert à se séparer de Manuel Ugarte sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Le spécialiste du mercato indique que ce sera soit cette formule, soit un transfert sec pour Manuel Ugarte. Fabrizio Romano conclut en rappelant que le joueur a déjà trouvé un accord avec Manchester United pour son futur contrat.