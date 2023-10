Hier soir, douze joueurs du PSG jouaient des matches internationaux. Deux s’affrontaient, Marquinhos et Manuel Ugarte. Gianluigi Donnarumma affrontait l’Angleterre.

La trêve internationale touche à sa fin. Le PSG va retrouver la Ligue 1 samedi après-midi avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg dans le cadre de la neuvième journée. Douze joueurs parisiens jouaient un dernier match avec leurs sélections nationales respectives hier. Deux d’entre eux s’affrontaient lors des qualifications à la Coupe du monde 2026, Marquinhos et Manuel Ugarte lors du choc entre le Brésil et l’Uruguay. Les deux joueurs du PSG étaient titulaires et ont disputé l’intégralité de la rencontre. Et ce sont les Uruguayens qui se sont imposés grâce à des buts de Darwin Nunez (42e) et De La Cruz (77e). Une victoire historique pour la Celeste, qui n’avait plus battu la Seleçao depuis 22 ans. Titulaire dans le milieu de terrain, Manuel Ugarte a réalisé un nouveau match plein. Il a touché 52 ballons, réussi 88% de ses passes, gagné huit duels et récupéré six ballons, comme le rapporte le compte X, UgarteFR, spécialiste de l’ancien du Sporting. De son côté, Marquinhos a rendu une bonne copie malgré la défaite de son équipe. Lors de cette rencontre, l’ancien joueur du PSG, Neymar, s’est de nouveau blessé. Sorti en pleurs sur civière, les premiers retours de la CBF font état d’une torsion grave du genou. Selon Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne, il faut attendre 24 heures avant de connaître la nature et la gravité de la blessure.

[🔴 Anciens] Neymar Jr est sorti sur civière, en larmes, à la 44e minute.



Les premiers retours de la CBF font état d’une "torsion grave du genou".

Selon Rodrigo Lasmar il "faut attendre 24h avant de connaître la nature et la gravité de la blessure" 🤕🇧🇷 pic.twitter.com/hx1zvuoT9d — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 18, 2023

Cinq victoires et une défaite pour les autres internationaux du PSG

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez étaient concernés par le match amical de la France contre l’Ecosse. Seuls les deux premiers étaient titulaires. Le capitaine des Bleus a marqué et délivré une passe décisive avant d’être remplacé par son coéquipier au PSG à la 87e minute lors de la victoire française (4-1). Le défenseur est lui resté sur le banc. De son côté, Achraf Hakimi était titulaire avec le Maroc contre le Libéria lors du dernier match de qualification à la CAN 2024. Déjà qualifiés, les Marocains se sont offerts une belle victoire contre le Libéria (3-0). Le latéral droit a été dans sa lignée de son début de saison avec le PSG, ponctuant sa belle prestation d’une passe décisive. Avec la Corée du Sud, Lee Kang-In a été décisif lors du match amical contre le Viet Nam (6-0) avec un but et une passe décisive. Warren Zaïre-Emery, titulaire et capitaine des Bleuets, et Bradley Barcola, entré en jeu à la 55e, ont participé au festival de l’équipe de France espoirs contre Chypre dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2025 (9-0). Le titi parisien a été remplacé à la pause alors que l’ancien lyonnais a été passeur décisif sur le sixième but français. Malgré un temps de jeu inexistant avec le PSG, Cher Ndour a été convoqué avec l’Italie U21 pour participer aux matches de qualifications à l’Euro 2025. Titulaire, il a joué 90 minutes lors de la victoire des Italiens contre la Norvège (2-0).

A voir aussi : Sélections : Kang-In Lee poursuit sur sa lancée avec la Corée du Sud

Enfin, Gianluigi Donnarumma s’est incliné avec la Squadra Azzura contre l’Angleterre. Les Italiens avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Gianluca Scamacca (15e), avant de voir les Anglais marquer trois fois par l’intermédiaire d’Harry Kane (32e, sur penalty, 77e) et Marcus Rashford (57e). Le portier du PSG n’a rien pu faire sur les trois buts et a réalisé quelques belles parades pour permettre à l’Italie de rester dans le match. Avec cette victoire, l’Angleterre est qualifiée pour l’Euro 2024. L’Italie se classe, elle, troisième à trois points de l’Ukraine, qui compte un match en plus. Les Italiens devront aller chercher leur qualification lors des deux derniers matches des qualifications en novembre. Ils recevront la Macédoine du Nord le 17 novembre avant de se déplacer en Ukraine le 20, qui devrait être la finale pour la deuxième place du groupe, qualificative pour l’Euro.