Ugarte surpris par son adaptation très rapide au sein du PSG

Manuel Ugarte est la bonne surprise du début de saison du PSG. Le milieu de terrain s’est dit surpris par son adaptation rapide au sein du club de la capitale.

Manuel Ugarte a été l’une des premières recrues du PSG cet été. Performant avec le Sporting CP, il a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, qui n’ont pas hésité à sortir le portefeuille pour se l’offrir. Ils ont déboursé 60 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international uruguayen. Une somme qui en a surpris plus d’un. Mais le nouveau numéro 4 du PSG a très rapidement impressionné avec ses performances sur le terrain. Actuellement présent avec la Céleste, il était présent en conférence de presse. Il n’a pas caché être surpris par son adaptation rapide au sein du PSG.

« Je suis très heureux, très à l’aise »

« L’adaptation a été très rapide au PSG, et la vérité est que cela m’a surpris, parce que c’est un club géant avec beaucoup de stars, beaucoup de stars qui ont joué pour le club, comme Edinson Cavani l’a fait. J’ai été surpris, mais je me sentais aussi très confiant pour affronter cette situation, lance le milieu de terrain (22 ans) dans des propos relayés par l’Equipe. Maintenant, je suis très heureux, très à l’aise et je dois continuer comme ça, avec beaucoup de confiance et en appréciant le club dans lequel je suis. Mais oui, j’en suis conscient, et j’ai trouvé que je m’adaptais bien, mais c’est aussi grâce à mes coéquipiers et à l’équipe d’entraîneurs qui, lorsqu’ils vous expliquent les choses, elles vous semblent faciles et cela vous aide à vous adapter plus rapidement. »