Ukraine / France : les compositions probables avec trois Parisiens titulaires

Pour lancer sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2026, l’équipe de France va affronter l’adversaire le plus coriace de son groupe. Ce vendredi (20h45 sur TF1), les Bleus se déplacent en Pologne pour affronter l’Ukraine. Et plusieurs Parisiens sont concernés par cette rencontre.

Vers une titularisation de Désiré Doué

Touché aux ischio-jambiers la semaine passée lors de la victoire du PSG sur la pelouse du TFC (3-6), Ousmane Dembélé a retrouvé l’entraînement collectif ce jeudi. Mais l’attaquant parisien sera trop juste pour retrouver une place de titulaire. Ainsi, Didier Deschamps devrait opter pour la solution Désiré Doué sur l’aile droite de l’attaque. Autre Parisien qui est pressenti pour débuter cette rencontre : Bradley Barcola. L’ailier de 23 ans pourrait former un quatuor offensif avec Désiré Doué, Michael Olise et Kylian Mbappé. Lucas Chevalier et Lucas Hernandez devraient être remplaçants. En face, l’Ukraine pourra s’appuyer sur le nouveau joueur du PSG, Illia Zabarnyi.

Le XI probable de la France : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Koné – Doué , Olise, Barcola – Mbappé (c)

: Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Koné – , Olise, – Mbappé (c) Le XI probable de l’Ukraine : Troubin – Matviienko (c), Zabarnyi, Bondar – Konoplya, Yarmolyuk, Gutsulyak, Kalyuzhnyi, Dubinchak – Sudakov, Dovbyk