Ukraine / France – Les notes des joueurs du PSG dans la presse

Hier soir, lors de la rencontre entre l’Ukraine et la France, quatre joueurs du PSG ont joué. Bradley Barcola a été en forme, même s’il a pêché dans la finition.

Lors de cette trêve internationale, seize jours du PSG ont été convoqués avec leurs sélections nationales respectives. Hier, lors de la rencontre entre l’Ukraine et la France dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026, quatre joueurs des champions d’Europe ont joué. Du côté de la France, Bradley Barcola et Désiré Doué étaient titulaires. Le premier cité a été l’un des Français les plus dangereux. Passeur décisif sur le but de Michael Olise, le numéro 29 du PSG n’a pas ménagé ses efforts et n’a pas hésité à redescendre pour aider en défense. Le seul bémol, son manque d’efficacité devant le but, lui qui a eu une grosses occasions contre les Ukrainiens. Il a obtenu la note de 6 dans Le Parisien et dans L’Equipe. « Très généreux, il a pressé efficacement et a offert l’ouverture du score à Olise après avoir fixé Konoplia (10e). Il a laissé trop de forces en réussissant sa première période et a disparu ensuite, avant de rater le cadre en excellente position (75e). »

Manque d’impact pour Désiré Doué

Également titulaire, Désiré Doué a dû sortir sur blessure à la mi-temps. Il a obtenu un 5 dans les deux quotidiens. « Sur l’aile droite, il a beaucoup provoqué et parfois manqué de justesse pour être réellement impactant. Son tir du gauche est bien capté par Trubin (19e) », analyse Le Parisien. De son côté, L’Equipe explique qu’il : « a tenté des gestes trop compliqués, ce qui l’a conduit à perdre des ballons. Sa première frappe est trop molle (19e), mais il a aussi pesé avec une bonne passe pour Tchouaméni (36e). » Le quotidien sportif a également accordé des notes aux joueurs ukrainiens et a donné un 4 à Illia Zabarnyi. Le défenseur central du PSG a obtenu un 4. « La soirée d‘Illia Zabarnyi ne restera pas inoubliable. Oui, le néo-parisien aurait pu être le héros sur cette tête de près (66e) mais globalement, il a souffert face à la pression française et se fait déposer par Mbappé sur le second but. »