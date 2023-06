Un accord entre Ilkay Gündogan et le FC Barcelone ?

Cet été, le PSG devrait se renforcer au milieu de terrain. Dans cette optique, il pisterait Ilkay Gündogan . Mais le FC Barcelone aurait un accord avec le joueur.

L’été dernier, le PSG a recruté plusieurs milieux de terrain (Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler). Mais aucun n’a réussi à s’imposer comme un joueur important du onze de Christophe Galtier durant toute la saison. Pour rectifier ça, les dirigeants parisiens voudraient de nouveau recruter dans ce secteur de jeu lors du mercato estival qui va ouvrir ses portes demain. Hier, le nom d’Ilkay Gündongan est revenu dans l’actualité des Rouge & Bleu. En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, l’international allemand fait partie des joueurs ciblés pour renforcer le milieu de terrain. Cependant, la volonté première du joueur est de rejoindre le FC Barcelone, et les dirigeants parisiens le savent. Arsenal est aussi sur le coup et Manchester City ne désespère pas de le convaincre de prolonger. Julian Nagelsmann, qui est annoncé comme possible futur entraîneur du PSG, pourrait avoir un rôle important dans ce dossier.

Le FC Barcelone aimerait rapidement boucler le dossier

Ce vendredi matin, Mundo Deportivo fait un point sur son dossier. Le club blaugrana aurait trouvé un accord avec Ilkay Gündogan pour un contrat de trois ans. Il aimerait finaliser ce dossier assez rapidement, possiblement après la finale de la Ligue des Champions qui oppose Manchester City à l’Inter Milan demain soir. Le quotidien sportif catalan explique que le Barça voudrait accélérer pour ne pas laisser filer cette opportunité, le club coaché par Pep Guardiola poussant pour convaincre son milieu de terrain de prolonger l’aventure en Angleterre. Mundo Deportivo conclut en expliquant que Gündogan serait dans le viseur de clubs anglais, allemands, du PSG et de l’Arabie saoudite.