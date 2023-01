Un accord proche d’être trouvé entre Messi et le PSG ?

Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG. Mais l’Argentin (35 ans), qui se sent bien à Paris, aurait comme volonté de poursuivre son aventure avec les Rouge & Bleu pour encore au moins un an.

Après une première saison compliquée sous le maillot du PSG, Lionel Messi a retrouvé toutes ses sensations depuis le début de l’exercice 2022-2023. Champion du monde avec l’Argentine depuis presque un mois, l’ancien Barcelonais a marqué 13 buts et délivré 14 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues. En fin de contrat le 30 juin prochain, il n’a pas encore officiellement choisi son futur, même s’il se sent bien à Paris et qu’il aimerait poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu.

Pas d’approche d’Al Hilal

Ces derniers jours, une rumeur faisait écho d’un intérêt d’Al Hilal pour Lionel Messi. Le club d’Arabie saoudite souhaiterait lui offrir un contra mirobolant, un peu plus que celui d’Al Nassr a offert à Cristiano Ronaldo, pour le convaincre de ne pas prolonger avec le PSG. Mais selon son biographe, Guillem Ballague, Lionel Messi n’a pas été approché par Al Hilal et n’envisagera pas de rejoindre l’Arabie saoudite. Ce dernier explique qu’un accord entre les dirigeants parisiens et l’Argentin sur sa prolongation de contrat serait proche. Une réunion doit avoir lieu dans les prochaines semaines pour finaliser l’accord. Guillem Ballague indique que la motivation de La Pulga est de rester en Europe. « Il est le favori pour gagner le Ballon d’Or, il est toujours en Ligue des champions, il a de grands objectifs » conclut Guillem Ballague.