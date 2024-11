Cadre du PSG, Nuno Mendes voit son contrat expirer en juin 2026 avec le club de la capitale. Mais il est sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2021, Nuno Mendes s’est imposé comme le numéro 1 au poste de latéral gauche. L’international portugais est désormais l’un des cadres du vestiaire parisien et ses dirigeants comptent bien le voir encore de très nombreuses années sous le maillot des Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, l’ancien du Sporting est actuellement en discussions pour étendre son bail avec l’actuel leader de la Ligue 1.

A voir aussi : Après Hakimi, le PSG travaille sur d’autres prolongations de contrat

Lié au PSG jusqu’en juin 2029

Et selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et Nuno Mendes se rapprochent d’un accord pour une prolongation de contrat. Le spécialiste du mercato indique que les derniers détails sont en cours de finalisation pour que l’international portugais soit lié avec le PSG jusqu’en juin 2029. Après Achraf Hakimi, qui a signé sa prolongation de contrat, également jusqu’en juin 2029, le PSG sécurise donc un autre latéral, qui figure parmi les meilleurs du monde à son poste. De plus, le club de la capitale sécurise l’avenir de deux jeunes joueurs, 22 ans pour le Portugais et 26 ans pour le Marocain.