Un accord PSG-Naples pour Kvaratskhelia dès demain ?

C’est le dossier qui enflamme l’actualité mercato du PSG ces derniers jours. Le club de la capitale et Naples pourraient conclure un accord pour Khvicha Kvaratskhelia dès demain.

Avec le probable départ de Randal Kolo Muani cet hiver, le PSG souhaite renforcer son secteur offensif. Mais cela ne devrait pas être du poste pour poste. Les dirigeants parisiens voudraient en effet s’offrir un ailier gauche pour venir concurrencer Bradley Barcola. Et ces derniers jours, le nom de Khvicha Kvaratskhelia est revenu dans l’actualité mercato du PSG. Déjà désiré l’été dernier, l’international géorgien devrait enfin pouvoir déposer ses valises à Paris dans les prochains jours.

Milan Skriniar ne devrait pas être inclus dans le deal

Selon les informations de L’Equipe, ce dimanche « la majorité des sources interrogées s’accordaient à dire que l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia avait connu des avancées importantes durant le week-end. Sans aller jusqu’à annoncer un accord entre le Paris Saint-Germain et Naples pour le transfert du Géorgien. » Le quotidien sportif explique que les deux clubs ont prévu de reprendre contact ce lundi pour tenter de conclure rapidement une entente. Avec un vent d’optimisme pour s’entendre sur des derniers détails toujours importants. « Certaines sources allaient même, ces dernières heures, jusqu’à évoquer une signature en milieu de semaine pour un transfert espéré à Paris entre 65 et 70 M€. Officiellement, le PSG ne souhaitait pas aller jusqu’à cette somme, expliquant qu’il ne fallait jamais crier victoire avant la signature du contrat dans un transfert qui a connu de nombreux rebondissements ces derniers mois. » Dans ce dossier, on a aussi évoqué la possibilité d’inclure un joueur. Cela ne devrait pas être Milan Skriniar. L’Equipe indique que des proches de l’international slovaque ont démenti son départ à Naples dans le cadre du transfert de Kvaratskhelia. Randal Kolo Muani ? S’il doit partir en Italie, ce serait plutôt du côté de la Juventus Turin. Le quotidien sportif avance que ces dernières heures, le Borussia Dortmund est devenu un prétendant sérieux pour l’acquisition de l’international français. Enfin, pour Marco Asensio, qui ne sera pas retenu en cas d’offre adéquate, le PSG avance plutôt avec un club anglais, conclut L’Equipe.