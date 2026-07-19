Un accord très proche d’être trouvé entre le PSG et Monaco pour Akliouche

Le mercato du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Le transfert de Maghnes Akliouche se rapproche. Le PSG et l’AS Monaco sont très proches de trouver un accord pour le transfert de l’international français.

Si le mercato du PSG est calme, ce dernier devrait s’accélérer dans les prochains jours avec la fin de la Coupe du monde. Présent aux États-Unis avec l’équipe de France, Lucas Digne devrait bientôt être officialisé comme un nouveau joueur des Rouge & Bleu. L’international français d’Aston Villa a accepté le rôle de doublure de Nuno Mendes. Un autre international français, également présent à la Coupe du monde avec les Bleus, Maghnes Akliouche, se rapprocherait des doubles champions d’Europe.

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Il a repoussé des approches venues de Premier League

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et l’AS Monaco seraient très proches de trouver un accord sur les indemnités de transfert du milieu offensif (24 ans). De son côté, le joueur a déjà donné son accord au PSG pour un contrat de cinq ans. Le spécialiste du mercato indique que des clubs de Premier League ont approché Maghnes Akliouche mais que ce dernier a repoussé ces avances, son souhait étant de poursuivre sa carrière au PSG. De son côté, Djamel confirme que le PSG et l’AS Monaco sont très proches d’un accord pour le transfert de Maghnes Akliouche. Il explique même que toutes les parties sont confiantes pour parvenir à un accord. Il faudra attendre encore un peu mais tout indique que Maghnes Akliouche sera la première recrue offensive du mercato estival du PSG.