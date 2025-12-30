Un ancien joueur du Barça dévoile les coulisses du « Se Queda »

Durant l’été 2017, Neymar a signé au PSG. Un long feuilleton a tenu en haleine les supporters du PSG et du Barça, avec plusieurs rebondissements, dont le Se Queda de Gérard Piqué. Denis Suarez, ancien joueur du Barça, a dévoilé les coulisses de ce post de Gérard Piqué.

L’été 2017 du PSG a choqué le football mondial. Le club de la capitale s’est en effet offert Neymar et Kylian Mbappé lors du même mercato. En ce qui concerne le Brésilien, il y a eu un long feuilleton qui a mis en haleine les supporters du PSG et du FC Barcelone. Premier protagoniste de la funeste remontada, Neymar a vu la presse catalane et mondiale mettre en lumière Lionel Messi. L’ancien de Santos a alors décidé de quitter le Barça pour ne plus être dans l’ombre de l’international argentin. Le PSG a fini par payer la clause libératoire (222 millions d’euros) du Brésilien. Quelques jours avant cette action, Gérard Piqué, coéquipier de Neymar au FC Barcelone, avait posté sur ses réseaux une photo du Brésilien et lui avec le mot suivant : « Se Queda (il reste en français). » Denis Suarez, ancien coéquipier de Neymar au Barça, est revenu sur les coulisses de cette publication.

« Même avec la photo du Se Queda, nous savions déjà qu’il n’allait pas rester »

« Son départ nous a pris par surprise, mais il y a tout de même eu un moment où nous savions qu’il allait partir. Même avec la photo du Se Queda, nous savions déjà qu’il n’allait pas rester. On a commencé à dire à Piqué qu’il n’avait pas les couilles de publier la photo… et il l’a publiée. Mais en réalité, Neymar était pratiquement parti à ce moment-là, indique l’actuel joueur du Deportivo Alavés dans L’After de Post United sur YouTube. Il y avait des coéquipiers proches de lui qui ont tenté de le convaincre que c’était mieux pour lui de rester. Et je considère aussi que cela aurait été mieux pour lui de rester car il aurait pu faire quelque chose de très grand. Il serait rapidement devenu le numéro 1 au Barça en gagnant tout ce qu’il voulait gagner. »