Un arbitre espagnol pour le barrage aller entre Monaco et le PSG

Le PSG se déplace à Monaco mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) lors du barrage aller de la Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après avoir terminé onzième de la phase de ligue, le PSG doit passer par les barrages pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. À ce stade de la compétition, le club de la capitale doit affronter Monaco, dans un duel franco-français, comme la saison dernière quand il avait étrillé le Stade Brestois (10-0 au cumulé). Mardi soir, les joueurs de Luis Enrique se déplacent en Principauté pour tenter de prendre un avantage avant la manche retour au Parc des Princes, le 25 février. Deux jours avant ce choc, l’UEFA a désigné l’arbitre de la rencontre.

Un bon souvenir pour le PSG

Il s’agit de Monsieur Jesús Gil Manzano. L’arbitre espagnol de 42 ans sera assisté par Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso. Guillermo Cuadra Fernandez officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Carlos del Cerro Grande et Valentín Gómez. Ce ne sera pas la première fois que Monsieur Jesús Gil Manzano sera au sifflet d’un match du PSG cette saison en Ligue des champions. Il a en effet officié lors du festival des champions d’Europe sur la pelouse du Bayer Leverkusen lors de la phase de ligue (2-7). Il a aussi été au sifflet d’un match de Monaco, son partage des points contre Manchester City (2-2). En 22 matches arbitrés cette saison, il a distribué 80 cartons jaunes, six cartons rouges directs et sifflé huit penaltys.