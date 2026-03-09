Un arbitre espagnol pour le huitième aller entre le PSG et Chelsea

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le corps arbitral de cette rencontre a été désigné.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG affronte Chelsea à ce stade de la compétition. Mercredi soir, la manche aller se joue au Parc des Princes avant que les deux équipes jouent la qualification pour les quarts de finale sur la pelouse de Stamford Bridge le 17 mars prochain. Deux jours avant le match aller, l’UEFA a désigné l’arbitre qui officiera lors de ce choc. Il s’agit de Monsieur Alejandro Hernández. L’homme en noir de 43 ans sera assisté par José Naranjo et Diego Sánchez Rojo. José Luis Munuera officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Carlos del Cerro Grande et Cesar Soto Grado.

Il arbitra pour la première fois le PSG

Monsieur Alejandro Hernández officiera pour la première fois pour un match du PSG. Il a en revanche arbitré deux fois Chelsea, lors de sa défaite contre l’Atalanta Bergame en phase de Ligue en décembre (2-1) et la saison dernière lors de son quart de finale retour de Conférence League, qu’il avait également perdu contre le Legia Varsovie (2-1). Cette saison, en 23 matches arbitrés, Alejandro Hernández a distribué 89 cartons jaunes, six rouges et sifflé dix-neuf penaltys.