Un avenir incertain au PSG pour Presnel Kimpembe ?

Avec le recrutement d’un troisième défenseur gaucher en l’espace de douze mois, l’avenir de Presnel Kimpembe est devenu incertain au PSG.

Opéré à deux reprises du tendon d’Achille depuis sa blessure en février 2023, Presnel Kimpembe n’a plus refoulé les pelouses depuis 17 mois. Présent aux entraînements collectifs lors de cette préparation d’avant-saison, le Titi avait pour espoir de retrouver un peu de rythme lors des matches de pré-saison face à Sturm Graz et le RB Leipzig. Cependant, il a récemment été perturbé par une gêne musculaire à la jambe gauche et il devrait retrouver l’entraînement collectif dans la semaine qui suit le premier match de Ligue 1, face au Havre le 16 août prochain, rapporte Le Parisien.

Luis Campos était ouvert à un départ de Kimpembe à l’été 2022

Le quotidien francilien a également fait le point sur l’avenir de Presnel Kimpembe au PSG. Avec un troisième recrutement au poste de défenseur gauche en l’espace d’un an (Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Willian Pacho), la concurrence sera rude pour l’international français à son poste. Si à ce jour, le board parisien n’a pas signifié au champion du Monde 2018 qu’il devait partir, son avenir chez les Rouge & Bleu reste pour le moins incertain. Déjà en 2022, quelques semaines après son arrivée au PSG, Luis Campos était ouvert à un départ du défenseur français, qui fêtera ses 29 ans le 13 août prochain. Mais, Christophe Galtier avait voulu s’appuyer sur le joueur formé au club. Et même si le conseiller sportif a oeuvré pour sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026, un départ du défenseur est toujours envisageable. Cet été, quelques clubs sont venus aux renseignements, mais surtout pour prendre des nouvelles du joueur.

De son côté, Presnel Kimpembe ne pense qu’à son retour au PSG. Il veut rester et se battre mais est conscient qu’il part de très loin par rapport à la concurrence. « Surtout, de nombreux observateurs comme des membres de son entourage ont noté des similitudes techniques entre lui et Willian Pacho : un profil de stoppeur agressif, puissant, dominant dans les duels et qui dégage de la confiance sur le terrain », rapporte LP. Mais pas de quoi décourager le Titi, qui n’a pas pour habitude de lâcher. « Pour l’heure, il se concentre surtout sur son retour à la compétition, sur ce qu’il va ressentir et sur la manière dont son corps va réagir après plus de 530 jours sans compétition. »