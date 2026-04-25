Un Bayern Munich renversant avant d’affronter le PSG

Trois jours avant d’affronter le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, le Bayern Munich s’est offert une victoire renversante contre Mayence (3-4).

Champion d’Allemagne, le Bayern Munich affrontait Mayence ce samedi après-midi pour le compte de la 31e journée de Bundesliga. Pour cette rencontre, sans enjeux pour les Bavarois, Vincent Kompany avait décidé de faire largement tourner son équipe en perspective de son déplacement au Parc des Princes mardi soir (21 heures,Canal Plus Foot), pour y défier le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions. Un choix qui ne va pas se révéler payant pour le coach belge, qui va voir Mayence rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Dominik Khor (1-0, 15e). Les Bavarois vont même encaisser un deuxième but juste avant la demi-heure de jeu par Paul Nebel (2-0, 29e). Le Bayern Munich rentrera finalement aux vestiaires en étant mené de trois buts, Sheraldo Becker trompant la vigilance d’Urbig juste avant la mi-temps (3-0, 45e+2).

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Les entrées de Kane et Olise ont tout changé

Après cette claque, Vincent Kompany décide de lancer l’artillerie lourde en faisant entrer Harry Kane et Michael Olise dès l’entame du second acte. Des choix payants puisque le Bayern Munich va retrouver son jeu et réussir à revenir dans le match grâce à un but de Nicolas Jackson (3-1, 53e). Il faudra ensuite attendre les 20 dernières minutes pour voir le Bayern totalement retourner la situation. Michael Olise va permettre au Bayern de revenir à un but (3-2, 73e) avant que Jamal Musiala (3-3, 80e) et Harry Kane (3-4, 83e) n’offrent la victoire au Bayern Munich. Un match spectaculaire qui montre que les Bavarois n’abandonnent jamais et qu’ils sont aussi friables en défense, même si ce ne sera certainement pas cette équipe qui sera alignée sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir.

Le XI du Bayern Munich : Urbig – Laimer, Kim, Ito, Davies (Stanisic, 57e), Ndiaye (Tah, 77e), Pavlovic (Kane, 46e) – Guerreiro (Musiala, 57e), Goretzka, Diaz (Olise, 46e) – Jackson