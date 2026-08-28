Un bilan positif et des buts express, les chiffres avant Lille – PSG

Le PSG se déplace sur la pelouse de Lille ce vendredi soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Voici les chiffres clés entre les deux équipes.

Une première victoire à aller chercher. Après son nul à Rennes, les joueurs du PSG sont à nouveau en déplacement ce vendredi soir du côté du LOSC.

Un nouveau but express sur la pelouse de Lille ce vendredi ?

Comme nous le relate le PSG sur son site officiel, Lille est plutôt un adversaire qui réussit aux Rouge et Bleu. Déjà, cinq des six buts les plus rapides de l’Histoire francilienne ont été inscrits face aux Dogues : Mbappé à Lille (8e seconde), 21 août 2022), Maxwell au Parc des Princes (26e seconde, 25 avril 2015), Ibrahimovic à Lille (27e seconde, 2 septembre 2012), Kourichi en csc (45e seconde, 22 octobre 1983) et la légende Safet Susic à Paris (48e seconde, 20 octobre 1990).,

Le club de la capitale reste, en outre, sur une série de dix matches consécutifs sans perdre contre le LOSC. C’est également le 107e match entre Parisiens et Lillois pour un bilan en faveur des premiers cités : 47 succès, 27 nuls et 32 revers. Enfin, le PSG a inscrit 160 buts sur ces 107 rencontres face à Lille. Seuls Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Lens et Nantes ont encaissé plus de buts.