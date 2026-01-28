Un cadre doit déclarer forfait pour le match contre Newcastle

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle en Ligue des champions. Une rencontre que ne disputera pas Fabian Ruiz.

Le PSG voudra valider sa place dans le top 8 de la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Newcastle lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue. Pour cela, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs cadres, absents depuis plusieurs semaines. Mais il devra se passer de Fabian Ruiz.

Pas totalement remis de son coup au genou

Touché au genou contre le Sporting CP la semaine dernière, le numéro 8 du PSG avait dû déclarer forfait pour le déplacement à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1 vendredi dernier (0-1). Pas mentionné dans le point médical de veille de match, l’international espagnol ne pourra finalement pas tenir sa place contre les Magpies, malgré le fait qu’il était annoncé titulaire par la presse. En effet, selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, Fabian Ruiz est forfait pour la rencontre de ce soir. Le milieu parisien n’est pas complètement remis de son coup reçu au genou la semaine dernière.