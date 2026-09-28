Un cadre du Barça se dirige vers un forfait contre le PSG

Le 20 octobre prochain, le PSG affronte le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match que ne devrait pas jouer Frenkie de Jong.

Après sa large victoire contre le Slovan Bratislava (6-1), le PSG va retrouver la Ligue des champions le 13 octobre prochain avec le déplacement à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une semaine après, les Parisiens recevront – au Parc des Princes – le FC Barcelone. Pour ce choc, Frenkie de Jong devrait être forfait.

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Forfait pour encore un mois

Touché au ligament latéral du genou droit en juin dernier avec la sélection des Pays-Bas, le milieu de terrain n’est pas encore prêt à revenir sur les terrains. Selon AS, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam devrait faire son retour à l’entraînement le 5 octobre prochain. Ses premiers pas avec le groupe seront supervisés par le préparateur physique Benjamin Kugel, qui augmentera la charge et l’intensité au fur et à mesure qu’il brûlera les étapes, indique le quotidien sportif espagnol. Il devrait encore être éloigné des terrains plusieurs semaines. AS assure qu’il est forfait pour le match contre le PSG et en Ligue des champions, mais également pour le Clasico qui se jouera quelques jours après la rencontre au Parc des Princes. Il pourrait faire son retour contre Alavès le 1er novembre, conclut AS.