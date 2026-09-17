Un cadre du FC Barcelone incertain pour le match contre le PSG

Hier soir, le FC Barcelone s’est amusé contre Santander (7-2) mais a perdu son gardien titulaire, Joan Garcia. Touché au genou, il devrait manquer trois semaines de compétitions.

Le PSG retrouvera la Ligue des champions le 13 octobre prochain avec le déplacement à Manchester City. Une semaine après, nouveau gros choc avec la réception – au Parc des Princes – du FC Barcelone dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue. Un choc pour lequel un cadre du club catalan, Joan Garcia, est incertain. Titulaire dans le but du Barça contre Santander hier, l’international espagnol a dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps en raison d’une blessure au genou.

À lire aussi : Le calendrier de la phase de poules de la Ligue des champions dévoilé

Victime d’une blessure au ménisque du genou droit

Si certains médias espagnols évoquaient une simple gêne à l’issue de la rencontre, ce serait tout autre. Selon les informations de TV3 Catalunya, Joan Garcia souffrirait d’une blessure au ménisque du genou droit et devrait être absent au moins trois semaines. Il manquera le déplacement à Séville dans le cadre de la septième journée de Liga ainsi que le rassemblement de l’Espagne lors de la trêve internationale. Si sa convalescence se déroule bien, il pourrait être apte pour le match contre le PSG le 20 octobre et le Classico contre le Real Madrid qui se jouera cinq jours plus tard, conclut le média catalan. Ce jeudi après-midi, le FC Barcelone a confirmé la blessure de son gardien. Il explique qu’il souffre d’une légère gêne au genou droit. Son évolution déterminera son retour à la compétition, conclut le Barça sans donner de date précise de retour.

First team player Joan Garcia is experiencing mild discomfort in his right knee. His evolution will determine his return. pic.twitter.com/oI6IJiK62i — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2026





