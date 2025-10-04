Un candidat à la mairie de Paris prêt à rouvrir le dialogue avec le PSG pour le Parc

La question du stade du PSG fait l’actualité ces derniers mois. Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, veut renouer le contact avec le PSG pour le garder au Parc des Princes.

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait racheter le Parc des Princes. Mais la mairie de Paris et Anne Hidalgo ne veulent pas entendre parler d’une vente. Cette impasse, qui dure depuis plusieurs années, a poussé les dirigeants parisiens à se tourner vers la construction d’un nouveau stade. Il a sélectionné deux villes pour implanter son possible futur stade, Poissy et Massy. Il a lancé des études de faisabilité dont les conclusions sont attendues pour l’automne 2026. Du côté des candidats à la mairie de Paris, on veut convaincre le PSG de rester au Parc des Princes.

A voir aussi : Le PSG a tenu son comité de pilotage local pour le projet du nouveau stade

Rachida Dati veut repartir de zéro dans ce dossier

Contacté par Le Parisien, Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, a indiqué s’engager, s’il est élu, à renouer le dialogue avec Nasser al-Khelaïfi pour assurer que le PSG reste au Parc des Princes. L’actuel député de Paris présentera prochainement ses propositions sur le sujet et envisage plusieurs pistes : cession, bail emphytéotique, ou encore des travaux d’agrandissement à la charge du club. De quoi relancer le feuilleton de l’avenir du PSG dans son antre historique, lance le quotidien francilien. D’ici là, le ou la nouvelle maire de Paris sera-t-il parvenu à relancer le « dossier Parc des Princes » ? Pas sûr. Échaudés par les revirements d’Anne Hidalgo, les dirigeants du club champion d’Europe refusent en tout cas d’évoquer cette hypothèse. Au sein du service immobilier du PSG, plus personne ne travaille d’ailleurs sur le dossier Parc des Princes. Celui-ci est sagement rangé dans un carton, au cas où…, indique Le Parisien. De son côté, Rachida Dati (LR) tacle la gestion de ce dossier par la majorité socialiste, et estime que l’heure est venue de « changer de méthode ». Si la candidate des Républicains n’a pas encore formulé de proposition concrète sur l’avenir du Parc, elle veut « repartir de zéro » et « ne fermer aucune porte », notamment sur une possible vente du stade. Rachida Dati n’y serait pas opposée par principe, conclut Le Parisien.