Un choix pour son futur stade avant le 20 décembre pour le PSG ?

Le PSG souhaite devenir propriétaire de son propre stade. Le club de la capitale devrait faire un choix entre ses trois possibilités avant le 20 décembre.

Afin de continuer à grandir, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Pour cela, il a trois solutions. Racheter le Parc des Princes ou bien construire un stade à Poissy ou Massy. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents dossiers ces derniers mois. Le choix final se rapproche. En effet, comme le rapporte L’Equipe, ce vendredi, les deux derniers comités de pilotage (COPIL) sur le futur stade du Paris-Saint-Germain se tiennent à Paris puis à Massy alors que celui avec Poissy a eu lieu mardi.

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Le PSG entrera en discussions avancées début 2027 avec le site choisi

Après ces dernières réunions – en présence de toutes les parties prenantes (politiques, clubs, pouvoirs publics avec les préfets, région Île-de-France, départements et entreprises de transports) – la direction du PSG va devoir trancher et choisir parmi les différentes études de faisabilité menées depuis plusieurs mois sur les trois projets. Comme elle l’a dit depuis plusieurs mois, elle compte se positionner cet automne, c’est-à-dire avant le 20 décembre, lance le quotidien sportif. « Elle entrera ensuite en discussions avancées, début 2027, avec le site choisi pour finaliser l’engagement des différents acteurs. Les deux déçus seront-ils totalement abandonnés ou resteront-ils en réserve au cas où ? C’est l’une des interrogations à lever dans les prochaines semaines. Dans ses études de faisabilité, s’il choisissait le Parc, le club, compte tenu de l’ampleur des travaux nécessaires à venir, n’exclurait pas de déménager, le temps du chantier, et il pourrait alors s’installer au Stade de France« , conclut L’Equipe.















