Hier soir, le PSG et Marseille s’affrontaient en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Dans un match plutôt plaisant, les deux équipes se sont procurées pas mal de belles situations. Lors de ce Classique, il y a eu pas moins de 41 tirs (23 pour le PSG, 18 pour l’OM). C’est un record pour un match entre les deux équipes, une première en Ligue 1 depuis le match entre Lyon et Metz (41 frappes également) en janvier 2021. C’est également le plus haut total de tirs pour un match des Rouge & Bleu depuis un déplacement à Brest en décembre 2012 (41 tirs lors d’une victoire 3-0). En gagnant hier soir, le PSG a remporté son 21e match contre Marseille depuis l’arrivée de QSI en 27 matches (4 nuls, 2 défaites).

Encore un poteau pour Messi

Après avoir réussi à marquer sur coup franc direct contre Nice, Lionel Messi n’était pas loin de s’offrir son deuxième sous le maillot du PSG hier soir. Mais sa tentative s’est fracassée sur la barre avant de retomber devant la ligne du but marseillais. C’est le 14e poteau en championnat de La Pulga depuis son arrivée, soit trois de plus que son premier poursuivant Robert Lewandowski. Kylian Mbappé n’est pas en reste avec 10 poteaux. Sur cette période, seules huit équipes ont touché plus de fois les montants que Messi.

Kylian Mbappé impliqué dans 300 buts depuis le début de sa carrière

Seul buteur de la rencontre, Neymar a inscrit son 200e but en première division comme le rapporte le compte twitter Stats du Foot. Dans le détail, il a inscrit 54 buts en première division brésilienne avec Santos, 68 en Liga avec le FC Barcelone et 78 avec le PSG en Ligue 1. Passeur décisif, pour la première fois de la saison hier, Kylian Mbappé est impliqué sur 300 buts en club depuis le début de sa carrière en 291 matches (210 buts, 90 passes décisives). Christophe Galtier a remporté son premier Classique, lui qui a gagné trois de ces cinq derniers matches contre Marseille (un nul, une défaite) soit autant que ses 23 rencontres précédentes face au club olympien (9 nuls, 11 défaites). Marquinhos est toujours invaincu lors des Classiques avec 15 victoires et 3 nuls. Enfin Samuel Gigot a obtenu le huitième carton rouge lors des cinq derniers classiques.