Cet été, le PSG aimerait poursuivre le rajeunissement de son effectif. Dans cette optique, il vise Maghnes Akliouche. Mais il n’est pas seul dans ce dossier.

Maghnes Akliouche a été l’une des révélations de l’AS Monaco cette saison. Toutes compétitions confondues, il a participé à 31 matches pour huit buts et quatre passes décisives (1761 minutes de jeu). Des performances qui ont attisé la convoitise de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. L’international espoirs français (22 ans), qui va participer aux Jeux Olympiques de Paris, a tapé dans l’œil de Luis Campos, qui aimerait le faire venir dans la capitale française. Mais Monaco, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026, ne l’entend pas de cette oreille.

Monaco aimerait le prolonger

Hier, dans une interview accordée à l’Equipe, Thiago Scuro, le directeur général de l’AS Monaco, a évoqué l’avenir de la pépite monégasque. Le club du Rocher espère le conserver et même prolonger son contrat. « Sa décision et la nôtre est que nous avons pour priorité de le voir rester. On a eu de bonnes discussions avec lui et son agent pour prolonger son contrat. Il sait très bien qu’avoir une saison à l’AS Monaco qui joue la Ligue des champions, avec la qualité que l’on a dans notre effectif, c’est la bonne étape pour lui avant de voir plus haut encore. La situation est vraiment sous contrôle. » Ce dimanche, Fabrizio Romano indique qu’outre le PSG, Crystal Palace serait entré dans la danse pour tenter de s’offrir les services Maghnes Akliouche. Le club londonien va perdre Michael Olise, qui devrait s’engager au Bayern Munich, et souhaiterait renforcer son effectif avec la jeune pépite monégasque.