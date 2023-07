Un club espagnol cible Marco Verratti

Marco Verratti a fait son retour à l’entraînement ce lundi 17 juillet au « Campus PSG ». Le milieu de terrain, qui ne ressort pas de sa meilleure saison avec le PSG (2 passes décisives en 37 matches TTC), a rencontré ses nouveaux coéquipiers et son nouvel entraîneur. Il s’apprête à démarrer une 12e saison avec le club de la capitale.

Pas moins de 80 millions d’euros pour obtenir le joueur

Il ne faut cependant pas oublier que nous sommes encore en pleine période de mercato. Marco Verratti reste un des joueurs les plus en vogues en Europe. Forcément, certains clubs s’intéressent à son profil. Selon la Gazzetta dello Sport, l’Atlético Madrid considère l’Italien comme une véritable priorité pour étoffer son milieu de terrain la saison prochaine. Il y a d’autres équipes qui le suivent mais il faudra débourser au moins 80 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le club espagnol a des concurrents de choix en face. Les clubs anglais et l’Arabie saoudite tirent souvent le meilleur de ce marché des transferts grâce à leurs réserves financières. Chelsea et Liverpool font partie des clubs intéressés et ont les arguments nécessaires pour au moins entrer en négociation avec le joueur de 30 ans. En Arabie saoudite, il y a un club qui veut aussi Verratti mais son identité n’a pas encore été dévoilée. Tout ce qui est sûr c’est que le PSG n’est pas vendeur mais il suffira d’un montant conséquent pour changer la donne. À noter que le club saoudien en question serait prêt à proposer le triple de ce que touche actuellement Marco Verratti (14,4 millions d’euros annuel).

