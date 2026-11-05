Un club prêt à passer à l’action cet hiver pour David Boly ?

David Boly est l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG. Le titi attise les convoitises des plus grands clubs européens. Un club serait même prêt à passer à l’action dès cet hiver.

Le PSG possède l’un des meilleurs centre de formation de France. De nombreux titis tapent à la porte de l’équipe première chaque saison. Certains arrivent à se faire une place, d’autres doivent tenter leur chance loin de leur club formateur pour lancer leur carrière. Lors de cet exercice 2026-2027, un nouveau titi a été lancé par Luis Enrique, David Boly. Le jeune latéral droit (17 ans) s’entraîne tous les jours avec l’équipe professionnel et a réalisé deux entrées en jeu cette saison, lors des succès contre Le Havre (1-5) et Villarreal (0-6), durant lequel il a marqué son premier but en professionnel. David Boly est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG et attise les convoitises de nombreux clubs.

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Pour l’instant, David Boly donne sa priorité au PSG

Si le PSG veut le conserver en lui offrant son premier contrat professionnel, le club de la capitale doit faire faire fasse à une grande concurrence dans ce dossier. De très nombreux clubs européens et français tentent de convaincre David Boly de les rejoindre et de ne pas signer professionnel avec son club formateur. Parmi eux, l’Eintracht Francfort, selon L’Equipe. L’équipe allemande serait même prête à payer une indemnité de transfert au PSG dès le mois de janvier pour devancer la concurrence, avance le quotidien sportif. Mais, pour l’instant, David Boly donne plutôt sa priorité au PSG.