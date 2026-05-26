Un coéquipier d’Aleksey Batrakov pense qu’il va rejoindre le PSG cet été

Chaque jour ou presque, le PSG est associé à un joueur. Aleksey Batrakov est un des joueurs liés au PSG ces dernières semaines. Pour l’un de ses coéquipiers, l’international russe rejoindra le PSG cet été.

Champion d’Europe et en course pour une deuxième Ligue des champions de suite, le PSG est un club qui attire les joueurs. Le club de la capitale est associé à des joueurs quasiment quotidiennement. Ces dernières semaines, le nom d’Aleksey Batrakov a été associé au Rouge & Bleu. Brillant avec le Lokomotiv Moscou (36 matches toutes compétitions confondues, 17 buts, 12 passes décisives), l’international russe (20 ans) aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Luis Campos pourrait bientôt se rendre en Russie pour avancer dans ce dossier.

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« Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous »

Au sein du Lokomotiv Moscou, on connaît le talent de son numéro 83 et on n’est pas surpris de l’intérêt de clubs comme le PSG pour lui. Interrogé sur la possibilité de voir son coéquipier signer au PSG lors du mercato estival, Anton Mitryushkin, gardien et capitaine du Lokomotiv Moscou, estime que cela pourrait bien se faire. « Nous espérons que tout se passera bien ! Nous ne commentons pas les rumeurs au sein de l’équipe, mais bien sûr, tout le monde l’espère. Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous. Je suis absolument certain que Batrakov rejoindra le PSG« , lance le portier dans une interview accordée à Legalbet.