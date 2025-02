Un collectif local se dresse contre l’idée d’accueillir le PSG à Saint-Quentin-en-Yvelines

Le PSG pourrait construire son propre stade. Plusieurs villes se sont portées candidates, comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais un collectif local se dresse contre cette possibilité.

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Avec le refus de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes, les dirigeants parisiens prospectent pour trouver un lieu pour pouvoir construire son possible futur stade. Plusieurs villes se sont portées candidates comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais cette possibilité ne plaît pas à tout le monde. Comme le rapporte Le Parisien, une pétition a été lancée par un collectif d’une quinzaine d’associations. Cette dernière a déjà été signée par plus de 10 500 personnes. « À cela s’ajoute un rejet du projet par des élus et conseillers communautaires. L’ensemble des protestataires plaçant au centre un même argument : la construction du « PSG Land », dans l’éventualité où le club quitterait le Parc des Princes à Paris, ne peut être envisagée à côté d’une zone Natura 2000. »

Un possible nouveau stade placé à quelques mètres d’une zone classée et protégée pour les oiseaux

Le quotidien francilien indique que le Qatar, propriétaire du PSG, n’a pas encore tranché. Plusieurs pistes ont été évoquées en Île-de-France, parmi lesquelles Massy et Ris-Orangis en Essonne ou encore Poissy (Yvelines), sur le site de l’usine Stellantis. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le possible « PSG Land » serait construit sur un espace vert vierge, à quelques mètres d’une zone classée et protégée pour les oiseaux. Plus de 200 espèces répertoriées s’en servent d’escale migratoire, de terrain d’hivernage et de reproduction. Or, les discussions actuelles tournent autour d’un projet d’infrastructure de près de 80 000 places pouvant accueillir « concerts, cinémas, magasins, restaurants et hôtellerie », conclut Le Parisien.