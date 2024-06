Un concurrent de moins pour le PSG dans le dossier Osimhen ?

Cet été, le PSG devrait se renforcer en attaque. Le nom de Victor Osimhen a été longtemps avancé. Également intéressé, Chelsea ne serait plus dans la course.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir repenser son secteur offensif et tenter de remplacer un joueur qui valait cinquante buts par saison. Ces dernières semaines, le nom de Victor Osimhen était avancé. L’actuel attaquant de Naples était même annoncé tout proche de rejoindre le club de la capitale dans la presse italienne. En France, on tempérait en expliquant que l’ancien lillois était bien suivi par les dirigeants parisiens, mais que rien n’était fait dans ce dossier. L’international nigérian, qui ne sera pas retenu par le Napoli, était aussi dans le viseur de Chelsea.

L’échange entre Chelsea et Naples n’a jamais vraiment été envisagé par le club anglais

Alors que la piste PSG semble prendre du plomb dans l’aile, les dirigeants souhaitant donner une nouvelle chance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, on parlait hier d’une possibilité d’échange entre Romelu Lukaku et Victor Osimhen. Mais ce samedi après-midi, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, explique que l’accord sur cet échange entre Chelsea et Naples n’a jamais vraiment été envisagé par le club anglais. Pour leur attaquant belge, encore sous contrat jusqu’en juin 2026, les Blues demanderaient 44 millions d’euros. En ce qui concerne Victor Osimhen, il ne serait actuellement pas dans la liste de Chelsea pour le mercato estival.