Un concurrent du PSG pousse fort dans le dossier Yoro

Cet été, le PSG voudra se renforcer, et notamment en défense centrale. Dans cette optique, il s’intéresse à Leny Yoro. Mais il n’est pas seul sur le dossier.

À seulement 18 ans, Leny Yoro a été l’un des meilleurs défenseurs de la saison de Ligue 1. Leader de la défense lilloise, l’international espoirs français attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Déjà intéressé cet hiver, le PSG est toujours dans la course pour s’offrir Leny Yoro cet été. Mais le dossier ne s’annonce pas facile. En effet, la concurrence est forte dans ce dossier. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club de la capitale pousse pour s’offrir ses services, mais n’a pas encore trouvé d’accord, que ce soit avec Lille ou le joueur.

Deux clubs anglais et un espagnol en concurrence avec le PSG

Le spécialiste italien du mercato explique qu’outre le PSG, le Real Madrid et Manchester United s’intéressent également au longiligne défenseur central du LOSC (1,90 m). Mais un autre club serait entré avec force dans ce dossier selon les informations de Gianluca Di Marzio. En effet, Liverpool pousserait fort pour s’offrir l’une des belles promesses du football français. Alors que Lille souhaitait vendre son joueur pour plus de 100 millions d’euros, le fait qu’il n’est plus qu’un an de contrat va faire redescendre les attentes en termes d’indemnité de transfert. Ces derniers jours, on entendait parler de 60 millions d’euros. Mais avec la concurrence, les prix pourraient monter. Affaire à suivre…