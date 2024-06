Un concurrent en moins pour le PSG dans le dossier Bernardo Silva ?

Le PSG piste Bernardo Silva depuis plusieurs saisons. Cet été, il pourrait quitter Manchester City. Également intéressé, le FC Barcelone se serait retiré de la course.

Lors du mercato estival 2023, le PSG avait fait du recrutement de Bernardo Silva une priorité. L’ancien monégasque n’était pas contre rejoindre le club de la capitale, lui qui voulait changer d’air après avoir joué six ans à Manchester City et avoir tout gagné avec le club mancunien. Mais Pep Guardiola, son entraîneur chez les Cityzens, ne voulait pas entendre parler d’un départ et l’a convaincu de rester une saison de plus à City. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international portugais pourrait quitter le champion d’Angleterre cet été.

Bernardo Silva trop cher pour le FC Barcelone

Dans cette optique, deux clubs semblaient être intéressés par ses services, le PSG et le FC Barcelone. En ce qui concerne les Rouge & Bleu, plusieurs sons de cloche ont été avancés dans ce dossier. Dans un premier temps, on expliquait que les dirigeants parisiens voulaient toujours s’offrir les services du joueur formé au Benfica, puis que sa volte face durant le mercato estival 2023 n’avait pas été digéré et qu’il ne faisait plus partie des plans parisiens pour cet été. Ces dernières semaines, il y a eu un retour de flamme, le PSG serait finalement enclin à faire signer Bernardo Silva. Dans ce dossier, le champion de France voit un concurrent abandonner. Selon les informations de Marca, le FC Barcelone ne peut pas se permettre d’offrir les 60 millions d’euros de la clause du milieu de terrain à Manchester City. Une clause qui expire à la fin du mois de juin, indique le quotidien sportif madrilène. En effet, les Catalans disposent d’une masse salariale trop importante pour envisager un recrutement à l’heure actuelle, conclut Marca.