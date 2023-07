Outre un attaquant de pointe, le PSG aimerait renforcer son attaque avec un ailier droit. Et sa priorité se nomme Bernardo Silva. Le club de la capitale aurait un concurrent de moins dans ce dossier, le FC Barcelone.

Même si le PSG a déjà recruté six joueurs depuis le début du mercato, il ne compte pas s’arrêter-là. Il cherche encore un attaquant de pointe, un gardien et un ailier. En ce qui concerne le dernier poste, la priorité se nomme Bernardo Silva. L’international portugais aimerait changé d’air après avoir passé six ans à Manchester City, où il a remporté tout ce qui était possible de remporter. Il y a quelques semaines, on parlait d’un souhait de l’ancien monégasque de rejoindre le PSG, et qu’un accord de principe avait même été trouvé entre les deux parties. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque l’Arabie saoudite et le FC Barcelone suivraient aussi de près ce dossier. En ce qui concerne le dernier cité, ce sont les montagnes russes au sujet de Bernardo Silva.

Le Barça aurait abandonné la piste

Alors qu’hier, Mundo Deportivo expliquait que Bernardo Silva avait stoppé toutes négociations avec ses autres prétendants et demandé au FC Barcelone d’accélérer dans son processus pour le faire signer, Sport explique aujourd’hui que le champion d’Espagne aurait finalement abandonné la piste. Au vu de ses finances, il ne peut pas se permettre de mettre 80 millions d’euros sur la table, somme demandé par Manchester City, pour s’offrir le joueur formé au Benfica. Le quotidien sportif catalan explique que ce retrait devrait être une aubaine pour le PSG même si l’opération s’annonce délicate, le club anglais souhaitant conserver son joueur. Mais, alors qu’il aurait déjà pu rejoindre le FC Barcelone la saison dernière, City avait réussi à le convaincre de rester. Pep Guardiola lui aurait alors fait une promesse. S’il souhaitait quitter le vainqueur de la Premier League cet été, il ne s’opposerait pas à ça.

Luis Campos pourrait jouer un rôle important dans ce dossier

Sport indique que le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, pourrait jouer un rôle important dans ce dossier. En effet, il a été un acteur clé dans la carrière de Bernardo Silva, d’abord en organisant son transfert de Benfica à Monaco, puis en gérant son transfert à Manchester City. Mais s’il veut s’offrir Bernardo Silva, le PSG devra se débarrasser de la concurrence de l’Arabie saoudite qui serait prête à lui offrir un salaire de 40 millions d’euros par an, lui qui touche actuellement 8 millions d’euros. Le quotidien sportif catalan conclut en expliquant que malgré cette offre XXL, Bernardo Silva aurait l’idée d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière au PSG.

De son côté, Marca confirme que le Barça devrait être un concurrent en moins pour le PSG pour le numéro 20 de Manchester City. Le quotidien sportif madrilène explique que s’il doit quitter les Cityzens, ce sera uniquement pour une offre de minimum 80 millions d’euros. Une somme que ne pas se permettre de mettre le club catalan. Dans ce dossier, il ne resterait donc que le PSG et Al-Hilal conclut Marca.