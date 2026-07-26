Un concurrent en moins pour le PSG dans le dossier Rodri ?

Hier, on apprenait que le PSG avait contacté Manchester City pour se renseigner sur Rodri. Annoncé dans le viseur du Real, le club madrilène ne souhaiterait pas recruter le milieu de terrain.

Si le milieu de terrain ne serait pas une priorité de recrutement des dirigeants du PSG, une opportunité de marché pourrait pousser les doubles champions d’Europe à recruter dans ce secteur. Hier, le nom de Rodri a été avancé. Champion du monde avec l’Espagne et élu meilleur joueur de la Coupe du monde, le milieu de terrain arrive en fin de contrat dans un an avec Manchester City. Il n’a pas encore trouvé d’accord avec les Citizens pour une prolongation de contrat.

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Le Real Madrid estime que son profil ne correspond pas au jeu de Mourinho

Dans cette optique, le PSG aurait contacté ces derniers jours Manchester City pour connaître les possibilités d’un possible départ de Rodri. Outre le PSG, le FC Barcelone, qui va voir Frenkie de Jong être absent plusieurs mois, et le Real Madrid s’intéresseraient également à l’international espagnol. On évoquait même un accord entre Rodri et les Madrilènes pour un futur contrat. Mais selon les informations de AS, le Real Madrid ne travaille pas sur le dossier du milieu de terrain. Les dirigeants madrilènes et le staff de José Mourinho apprécient le joueur mais estiment que son profil ne colle pas au jeu que veut mettre en place le Portugais, conclut le quotidien sportif madrilène.