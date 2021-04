Un coup de mou plus qu’une blessure pour Mbappé (RMC)

Hier lors de la défaite du PSG contre Manchester City en demi-finale aller de la Champions League (1-2), Kylian Mbappé n’a pas été à son meilleur niveau. Pour la première fois de sa carrière en Ligue des Champions, il n’a pas tiré une seule fois au but. En fin de match, le numéro 7 parisien semblait diminué. Mais plus de peur que de mal pour l’attaquant (22 ans). En effet, comme le rapporte RMC Sport, on parle plus d’un coup de mou pour Mbappé que d’une éventuelle blessure. Kylian Mbappé était d’ailleurs au Camp des Loges ce matin et a réalisé des soins, avant de faire du vélo comme tous les titulaires. Il a également eu une séance de cryothérapie avec son coéquipier Alessandro Florenzi.