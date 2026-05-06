Nasser Al-Khelaïfi

Un déjeuner officiel chaleureux entre le PSG et le Bayern

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 mai 2026

Comme c’est de coutume avant chaque rencontre européenne, les présidents du Bayern Munich et du PSG ont déjeuné ensemble. Un repas dans une ambiance chaleureuse.

Le PSG et le Bayern Munich s’affrontent ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus) en demi-finale retour de la Ligue des champions. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre européenne, les deux délégations se retrouvent autour d’un déjeuner le jour du match. Celui de ce mercredi s’est tenu au Käfer-Schänke, restaurant gastronomique proche du centre historique de Munich, indique Le Parisien. « Herbert Hainer, le président du Bayern, a reçu Nasser Al-Khelaïfi avec une chaleur et une simplicité qui marque les liens nouveaux qui rapprochent les deux clubs. Ce n’était pas le cas dans les années 2010 où les dirigeants allemands regardaient avec une véritable défiance les investissements du Qatar dérégler le système financier du marché européen », assure le quotidien francilien. C’est donc dans une atmosphère enjouée que s’est tenu ce match retour culinaire, avance Le Parisien.

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Nasser Al-Khelaïfi a rendu hommage aux valeurs exemplaires du Bayern Munich

Dans un discours qui se voulait sympathique et politique, Nasser Al-Khelaïfi a rendu hommage aux valeurs exemplaires du Bayern Munich, basées sur « le respect, l’effort collectif et l’excellence », dévoile le quotidien francilien. « Le président du Bayern est quant à lui revenu sur le match de la semaine dernière, paraphrasant la Une du Sun qui parlait de « Match du siècle ». « Ce match est mieux qu’une finale puisqu’on va avoir la chance de le revoir une deuxième fois », a-t-il souligné. » Sans cacher son admiration, il a ensuite eu des mots extrêmement élogieux pour le président du PSG en rappelant son audace d’avoir changé de stratégie. En se quittant, les deux présidents ont insisté sur le fait que la soirée allait être placée sous le signe du plaisir et de la joie du football, conclut Le Parisien.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 mai 2026

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