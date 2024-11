Un départ inéluctable du Parc des Princes pour le PSG ?

Le PSG veut devenir le propriétaire de son stade. Mais cela s’annonce quasiment impossible avec le Parc des Princes. Même si Anne Hidalgo ne sera plus la maire de Paris en 2026, l’avenir du PSG semble s’éloigner de son antre historique.

Depuis plusieurs années, les dirigeants du PSG et la mairie de Paris sont en désaccord au sujet de la vente du Parc des Princes. Alors que les propriétaires du club de la capitale souhaitent devenir propriétaires de leur stade pour poursuivre l’agrandissement de leur projet, la mairie de Paris ne veut pas entendre parler d’une vente du Parc. Dans ce cas-là, le PSG a déjà envisagé plusieurs options pour construire son possible futur stade. Au moment de l’inauguration du Campus de Poissy, Nasser al-Khelaïfi a expliqué que, même si cela lui faisait mal au cœur, la possibilité pour le PSG de rester au Parc des Princes était quasiment nulle.

Pour Nasser al-Khelaïfi, le PSG doit quitter le Parc

Plus tard dans la semaine, on apprenait qu’Anne Hidalgo ne se présenterait pas pour une réélection à la mairie de Paris en 2026. Un point qui pourrait faire basculer le dossier du Parc des Princes. Si on l’en croit Le Parisien, pas tant que ça. Selon les informations du quotidien francilien, la tendance est claire dans la tête de Nasser al-Khelaïfi, son club doit quitter le Parc durant la prochaine décennie. « Le jour de l’inauguration du Campus, une réunion a été organisée avec Valérie Pécresse et des élus locaux pour évoquer ce dossier. Le dirigeant qatarien sait pouvoir compter sur le soutien de la présidente de la région Ile-de-France, qui a fait voter, le 11 septembre, une motion prévoyant la mise à disponibilité d’espaces de 50 ha en faveur de grands projets sportifs. » Malgré la complexité du dossier, les dirigeants du PSG sont désormais convaincus qu’une rénovation du Parc des Princes ne sera pas à la hauteur de leurs ambitions. Aucune réunion sur le sujet n’a d’ailleurs été organisée depuis plus de six mois. Pendant ce temps, les architectes du cabinet américain Popoulos fourmillent d’idées sur un stade de nouvelle génération, entièrement modulable, d’une capacité variant de 50 à 90 000 places. Il pourra non seulement accueillir les matchs du PSG, mais aussi d’autres événements sportifs et des grands concerts, avance Le Parisien. « Avec ce chantier pharaonique, qui devrait coûter plus d’un milliard d’euros, le PSG voit loin et veut se projeter sur les 50 prochaines années. Ce qui ne serait pas possible avec le Parc, un stade mythique, mais vieillissant dont la capacité ne pourra jamais dépasser 60 000 places. Ce qui limite forcément son potentiel économique, déjà poussé au maximum », conclut le quotidien francilien.