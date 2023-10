José Manuel Otero, membre du conseil d’administration du Real Madrid explique pourquoi Kylian Mbappé n’a pas signé en Espagne l’été dernier.

Le feuilleton est bien loin d’être terminé… Après les multiples retournements de situations autour du dossier Kylian Mbappé, José Manuel Otero, membre du conseil d’administration du Real Madrid remet le sujet sur la table au micro du podcast de Remontada Blanca. Si le Parisien a fait tarder sa décision tout au long de l’été, l’attaquant français avait la possibilité de s’envoler vers l’Espagne : « Mbappé a eu, et n’a pas eu, l’opportunité de venir à Madrid l’été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer aux bonus très élevés accordés avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu’il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. Cela n’aurait pas eu de sens de le recruter, même si c’est vrai qu’il y a eu le départ de Benzema. On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham, ajoute-t-il. J’ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera… Il gagnera une Ligue des champions un jour. »

Un futur déjà décidé au Real Madrid

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que dossier n’est pas terminé. Au-delà d’espérer voir le génie français faire gagner le Real Madrid, le membre du conseil d’administration s’avance sur le fait que Kylian Mbappé signera chez Les Merengues : « Il est né pour jouer au Real Madrid, c’est évident. Un gamin aussi jeune a été inondé d’argent, et il a pris sa décision. Si on lui pose la question aujourd’hui et qu’il est sincère, il dira qu’il regrette. Il aurait déjà pu gagner une Coupe d’Europe s’il était venu à Madrid. »

Affaire à suivre, le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG s’étend jusqu’au 30 juin 2024.