Un dispositif de sécurité exceptionnel dans Paris le jour de la finale de C1

Le 30 mai prochain, le PSG va tenter de remporter sa deuxième Ligue des champions de suite. À Paris, un dispositif de sécurité exceptionnel va être mis en place.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), le PSG va affronter Arsenal à Budapest le 30 mai prochain. 17 200 supporters du PSG auront la chance d’assister à cette finale dans les tribunes de la Puskas Arena. D’autres pourront vivre cette finale au sein du Parc des Princes, comme cela avait été le cas la saison dernière quand les Rouge & Bleu avaient surclassé l’Inter Milan en finale (5-0). Alors qu’une possible fan zone dans Paris avait été évoquée, cette dernière n’aura pas lieu. La préfecture de police de Paris ayant refusé cette possibilité, expliquant que plusieurs évènements avaient lieu le 30 mai dans Paris et qu’il n’était pas possible de tous les sécuriser de la meilleure des manières.

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« L’an dernier, quand le PSG avait gagné, les scènes de débordement avaient été nombreuses »

L’année dernière, les supporters du PSG avaient fêté la première Ligue des champions des Rouge & Bleu dans les rues de Paris. Dans une interview accordée à la Tribune du Dimanche, Laurent Nunez, le ministre de l’Intérieur, a évoqué un dispositif de sécurité exceptionnel à Paris le 30 mai prochain. « Il y aura beaucoup plus de monde dans la rue pour participer aux scènes de liesse, et ce en beaucoup d’endroits différents que lors de la qualification en finale contre le Bayern Munich. L’an dernier, quand le PSG avait gagné, les scènes de débordement avaient été nombreuses. Le périphérique avait été perturbé, des commerces avaient été pillés… On s’attend au même niveau de violence. Le dispositif de sécurité sera, donc, exceptionnel. »





