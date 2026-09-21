Un dossier disciplinaire ouvert après des chants homophobes lors d’OM / PSG

Hier soir, lors du Classico remporté par le PSG, des chants homophobes ont été entendus dans les tribunes du Vélodrome, sans que le match ne soit interrompu. Un dossier disciplinaire a été ouvert.

Le PSG a remporté le premier Classico de la saison hier soir sur la pelouse du Stade Vélodrome grâce à des buts de Ferran Torres et Marquinhos (1-2). Lors de cette rencontre, à au moins deux reprises, des chants à caractères homophobes ont été entendus par tous les spectateurs présents dans les travées du stade Vélodrome lors du duel entre les deux clubs rivaux, indique Le Parisien. La première fois peu après la demi-heure de jeu. Lorsque le Marseillais – et ex-Parisien – Timothy Weah a été sanctionné d’un carton jaune après un tacle en retard sur Nuno Mendes, une partie du public a crié « Paris Paris on t’enc.. », indique le quotidien francilien.

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L’arbitre n’est pas intervenu

La seconde fois à la 61e minute du match. Des « injures et chants homophobes » relevés notamment par le collectif Rouge Direct, qui lutte contre ces dérives dans le sport. Pourtant, et contrairement à l’application du règlement qui permet la suspension voire l’arrêt définitif du match quand des chants de cette nature se font entendre, jamais l’arbitre n’a pris de telles mesures. Une décision – ou absence de sanction – qui interroge, lance Le Parisien. La commission de discipline de la LFP peut, elle, condamner le club à la fermeture partielle ou totale de tribunes, à des amendes financières ou à des retraits de points. Contactée, la Ligue (LFP) a fait savoir ce lundi après-midi qu’un dossier disciplinaire avait été ouvert, conclut Le Parisien.





















