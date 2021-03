Un doute autour de Kehrer pour PSG /Barcelone (LP)

Après avoir parfaitement géré son match de Coupe de France face au Stade Brestois (3-0) en Coupe de France, le PSG se concentre désormais pleinement sur son huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, programmé dans trois jours. Après avoir récupéré Ángel Di María et Marco Verratti lors du déplacement dans le Finistère, Mauricio Pochettino a pu voir les retours à l’entraînement collectif de Neymar Jr et Alessandro Florenzi, comme annoncé par RMC Sport et L’Equipe. Une information également confirmée par leparisien.fr. À l’exception de Juan Bernat (reprise personnelle) et Moise Kean (Covid-19), “la liste des joueurs indisponibles s’est réduite.”

Cependant un doute subsiste autour de la présence de Thilo Kehrer, sorti après une gêne à l’adducteur ce samedi soir. “Seul Thilo Kehrer sorti par précaution à cause d’une gêne à l’adducteur, à Brest, vient possiblement ajouter un nom dans la rubrique infirmerie”, indique le quotidien francilien. Mais Alessandro Florenzi, absent des trois derniers matches, “semble revenir à temps pour reprendre sa place.” Concernant Neymar Jr, Le Parisien indique qu’il “compte bien faire partie du groupe qui s’en ira se mettre au vert ce mardi. Sa présence sur le banc mercredi soir serait déjà une belle victoire.” De retour face à Brest après un mois d’absence, Angel Di María “a, lui aussi, gagné sa course contre le temps.”