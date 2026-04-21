Un doute sur la présence de Vitinha lors de la demi-finale aller ?

Métronome du jeu du PSG, Vitinha est sorti sur blessure contre Lyon dimanche soir. Forfait pour les deux prochains matches du PSG, sera-t-il en mesure de jouer la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich ?

Avec la défaite contre Lyon (1-2) qui a permis à Lens de revenir provisoirement à un point, le PSG a vécu un autre coup dur dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes, la blessure de Vitinha. Dans son communiqué médical, le PSG a expliqué que l’international portugais souffrait d’une inflammation du talon droit, qu’il resterait en soins ces prochains jours et qu’une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine. Le numéro 17 parisien devrait donc manquer les deux prochains matches du PSG, la réception de Nantes demain soir (19 heures, Ligue 1 +) et le déplacement à Angers samedi soir (19 heures, Ligue 1 +). Mais quid de sa participation à la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich le 28 avril prochain ?

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Le PSG ne doute pas de sa présence contre le Bayern

L’Equipe explique qu’en fonction des sensations de Vitinha dans les prochains jours, les staffs médical et technique décideront. Le quotidien sportif indique que s’il est forfait pour le match de demain, sa présence à Angers samedi est peu probable mais pas impossible, a indiqué le club à L’Equipe. En l’état, le club de la capitale ne paraissait pas mettre en doute la présence de son milieu pour la manche aller contre les Bavarois, assure le quotidien sportif. Dans l’entourage du joueur, on est sur la même longueur d’onde. Pour le PSG, l’enjeu est central. Au-delà de la dimension assez exceptionnelle prise par Vitinha depuis deux ans, son absence changerait tout ou presque aux animations parisiennes, conclut L’Equipe.