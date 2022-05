Après une saison 2021-2022 décevante sur le plan sportif, malgré le 10e titre de champion de France symbolique, le PSG devra entreprendre de grandes manoeuvres pour préparer au mieux le prochain exercice. Cependant, les avenirs plus qu’incertains de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino et Leonardo freinent les Rouge & Bleu dans de nombreux dossiers mercato. Et lors de la prochaine fenêtre des transferts, le PSG aura pour objectif alléger son effectif, notamment au milieu de terrain. Et un joueur est souvent annoncé sur le départ : Leandro Paredes.

Un échange Paredes-Kean ?

Courtisé par de nombreux clubs italiens, l’international argentin est sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG. Souvent blessé, le joueur de 27 ans n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino. Et à l’approche de la Coupe du monde 2022, l’ancien de l’AS Roma pourrait être tenté par une nouvelle aventure afin d’obtenir un temps de jeu plus conséquent. Depuis plusieurs semaines, la Juventus Turin montre un intérêt pour le milieu de terrain des Rouge & Bleu. Et selon les informations du journaliste italien, Alfredo Pedullà, la Vieille Dame serait prêt à intégrer un ancien Parisien pour faciliter l’arrivée de Leandro Paredes à Turin.

Prêté par Everton à la Juventus avec obligation d’achat (38M€), Moise Kean pourrait être intégrer dans le deal avec Leandro Paredes et ainsi retrouver le PSG, club qu’il avait côtoyé lors saison 2020-2021 (17 buts en 41 matches). En effet, le journaliste italien indique que lors de la réunion avec les représentants de Paul Pogba ce lundi, les dirigeants de la Juventus ont discuté des possibles futures recrues. L’objectif du board turinois est de constituer un milieu de terrain avec Paul Pogba et Leandro Paredes la saison prochaine. Déjà désireux de faire revenir Moise Kean dans la capitale française lors du dernier mercato estival et hivernal, les dirigeants turinois pourraient profiter de cet intérêt des Rouge & Bleu pour tenter un échange avec Leandro Paredes. « L’idée est de travailler pour un échange avec Paredes (expirant dans un an) avec un équilibre en faveur de la Juve », précise Alfredo Pedullà. Après le dossier des milieux de terrain, la Juventus s’attaquera au secteur offensif, avec la piste Angel Di Maria notamment.

Temps de jeu 2021-2022 de Moise Kean avec la Juventus*

Serie A : 31 matches disputés (1.013 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives

: 31 matches disputés (1.013 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (167 minutes) – 1 but

: 6 matches disputés (167 minutes) – 1 but Coupe d’Italie : 3 matches disputés (87 minutes)

: 3 matches disputés (87 minutes) Supercoupe d’Italie : 1 match disputé (32 minutes)

