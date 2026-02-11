Rennes PSG

Un entraîneur intérimaire pour Rennes contre le PSG ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 février 2026

Vendredi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Rennes dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Rennes devrait se présenter avec un entraîneur intérimaire. 

Leader de Ligue 1, le PSG va tenter d’accroître, au moins provisoirement, son avance en tête du championnat avec son déplacement à Rennes en ouverture de la 22e journée vendredi soir. Si le PSG reste sur sept succès de suite en Ligue 1, le Stade Rennais, malgré une sixième place, vit une période de turbulence avec des conflits en interne. 

En attendant Frank Haise ?

Cette semaine, le futur adversaire a en effet décidé de se séparer d’Habib Beye. Des tensions seraient apparues entre certains joueurs et le coach. Si les dirigeants rennais sont à la recherche d’un remplaçant, eux qui souhaiteraient miser sur Franck Haise, sans club depuis son départ de Nice il y a quelques semaines, c’est Sébastien Tambouret, actuel entraîneur de l’équipe réserve, qui devrait être sur le banc contre le PSG, assure L’Equipe. Ce dernier avait déjà assuré l’intérim entre Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, la saison passée. C’était face à Toulouse (0-2, le 10 novembre 2024). 

