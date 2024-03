Ce dimanche soir, le PSG retrouvera la compétition avec un Classique face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. À cette occasion, les Rouge & Bleu arboreront un flocage spécial.

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG va entamer son sprint final. Et dès ce dimanche, le club parisien se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un Classique qui doit permettre à Luis Enrique et ses hommes d’aborder au mieux ce sprint final haletant. Et pour cette rencontre face au rival, les Rouge & Bleu ont décidé de dévoiler un maillot collector.

À voir aussi : PSG – Un printemps parisien décisif

Une collection capsule avec Born x Raised

Le PSG a dévoilé une collection capsule avec Born x Raised, marque fondée en 2013 par le regretté Spanto, créateur de mode emblématique de Los Angeles. Avec une typographie de Born x Raised floqué sur le dos, le leader du championnat arborera ce maillot collector sur la pelouse du Vélodrome ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). « Grâce à au travail fourni et l’évolution au fil des ans, les collections du label ont réussi à mettre en valeur la diversité des habitants de L.A. et leur culture. Tout comme le Paris Saint-Germain, elle rassemble et fédère, sa typographie devenant bannière. La collaboration entre le Paris Saint-Germain et Born x Raised est un hymne aux communautés qui s’affichent fièrement sur et en dehors des terrains », explique le PSG sur son site internet. Les deux versions des maillots collector (domicile et extérieur) sont en vente dans les boutiques du Paris Saint-Germain et sur store.psg.fr. Une collection complète de cette collaboration sera disponible dès le 10 avril.