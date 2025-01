Un forfait de dernière minute du côté du VFB face au PSG

Alors que le PSG et Stuttgart s’affrontent ce soir en Ligue des champions, les deux clubs doivent déplorer un forfait de dernière minute. Du côté allemand, Alexander Nübel ne sera pas là.

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Stuttgart pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Actuellement qualifié, le club de la capitale voudra s’imposer contre les Allemands afin de s’assurer la qualification et possiblement remonter au classement. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Nuno Mendes, suspendu, et Ibrahim Mbaye, touché à la cheville. Mais un joueur doit déclarer forfait quelques heures avant la rencontre.

Alexander Nübel ne gardera pas le but

Il s’agit de Yoram Zague. Le titi du PSG a ressenti une gêne à la hanche droite hier lors de l’entraînement. Rien de grave, mais le staff ne veut prendre aucun risque. Le club de la capitale ne sera pas le seul à voir l’un de ses joueurs déclarer forfait quelques heures avant la rencontre. En effet, selon Sky Sport Deutschland, Alexander Nübel est forfait pour ce Stuttgart / PSG. L’ancien gardien de Monaco avait manqué l’entraînement de veille de match. Il devrait être remplacé par Fabian Bredlow.