Un forfait de taille à Arsenal pour la finale contre le PSG 

Le 30 mai prochain, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Les Gunners devront faire sans l’un de leurs cadres, Ben White, touché au genou.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions (5-4, 1-1), le PSG va affronter Arsenal, qui s’est débarrassé de l’Atlético de Madrid dans l’autre demi-finale (1-1, 1-0), en finale le 30 mai prochain. Si le PSG pourrait se présenter avec un groupe quasiment au complet, les Gunners, eux, devront se passer de Ben White.

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Touché au ligament du genou droit

Sorti sur blessure contre West Ham le week-end dernier, le latéral droit anglais serait touché au ligament du genou droit selon les informations de The Athletic. Il ne devrait plus rejouer cette saison. Il manquerait donc les deux dernières journées de Premier League, qui pourraient permettre à Arsenal de remporter le championnat pour la première fois depuis 2004, mais également la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Sa participation à la Coupe du monde serait aussi incertaine, selon la parution britannique. Pour rappel, Jurriën Timber, autre latéral droit de l’effectif des Gunners, est blessé depuis la mi-avril et sa date de retour sur les terrains n’est pas connue.