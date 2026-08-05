Un forfait du côté d’Aston Villa pour la Supercoupe d’Europe

Dans une semaine, le PSG va affronter Aston Villa en Supercoupe d’Europe. Les Villans devront faire sans leur recrue star, Johan Manzambi, touché au genou.

Le PSG tentera de conserver son titre de Supercoupe d’Europe dans une semaine face à Aston Villa. Vainqueur de la Ligue des champions, le club de la capitale affrontera les Villans, qui ont remporté la Ligue Europa, à Salzbourg. Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu devront certainement faire sans Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Hernandez et Fabian Ruiz, qui sont attendus à l’entraînement lundi, soit deux jours avant cette rencontre. Du côté anglais, il devrait y avoir au moins un absent.

À lire aussi : PSG – Willian Pacho de retour au Campus de Poissy

Sa recrue phare du mercato

Révélation de la Coupe du monde avec la Suisse, Johan Manzambi a rejoint Aston Villa cet été en provenance de Fribourg contre 60 millions d’euros. Mais il ne devrait pas faire ses débuts officiels sous les ordres d’Unai Emery lors de la Supercoupe d’Europe contre le PSG. Victime d’une blessure au genou avant le huitième de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et la Colombie, le milieu de terrain offensif (20 ans) n’est pas encore remis et doit déclarer forfait pour le match contre le PSG, selon les informations de The Athletic. Le média indique que Johan Manzambi poursuit son rétablissement en Espagne, sous la surveillance du spécialiste Jurdan Mendigucha. Il devrait encore être absent plusieurs semaines, conclut The Athletic.