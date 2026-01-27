Un forfait et un joueur incertain pour Newcastle contre le PSG

Si le PSG récupère plusieurs de ses joueurs, Newcastle devra se passer de l’un de ses cadres demain soir alors qu’un autre pilier de l’équipe est incertain.

Le PSG et Newcastle s’affrontent demain soir (21 heures, Canal Plus Foot) lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux clubs souhaitent conserver leurs places dans le top 8 pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Pour cela, elles voudront s’imposer. Si le PSG pourrait récupérer plusieurs joueurs cadres pour ce choc, il y aura des absents du côté des Magpies.

« Pour Guimaraes, nous en saurons plus dans les prochaines heures »

Sorti blessé lors de la défaite contre Aston Villa ce week-end, Joelinton ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes demain soir. C’est son entraîneur, Eddie Howe, qui l’a expliqué en conférence de presse. « Joelinton ne pourra pas jouer, il a passé un scanner. Nous ne pensons pas que ce soit une blessure grave, mais il sera absent pendant quelques semaines. Il manquera plusieurs matches. » Le coach anglais a aussi donné des nouvelles de son capitaine, Bruno Guimaraes, touché à la cheville la semaine dernière contre le PSV Eindhoven. « Il est avec nous. Nous en saurons plus dans les prochaines heures. »