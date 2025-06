Un fossé entre les titulaires et les remplaçants au PSG ?

Le PSG possède l’un des meilleurs effectifs d’Europe. Mais la prestation des remplaçants contre Botafogo laisse penser qu’il y a un fossé entre les titulaires et les remplaçants.

Si régulièrement, les joueurs du PSG et Luis Enrique expliquent qu’il n’y a pas de titulaires assurés dans le onze du coach parisien, que tout le monde peu avoir sa chance en fonction de ce qu’il se passe à l’entraînement, ces dernières semaines, le coach parisien utilise douze joueurs pour construire son équipe type, indique Le Parisien. Mais cette harmonie entre les joueurs est clairement palpable. Les champions d’Europe ont bâti leur succès ensemble. Aussi bien les titulaires que les joueurs issus du banc ont permis de rendre cette saison mémorable, chacun à leur manière, à des instants différents, sur des périodes de jeu, là aussi, différentes. Mais Gonçalo Ramos est aussi un peu dans le faux lorsqu’il affirme qu’aucune hiérarchie n’existe au sein de l’effectif, lance le quotidien francilien. « Tout au long de la phase finale de la Ligue des champions, une équipe type s’est clairement dégagée : dans le but, en défense et au milieu, Luis Enrique a toujours reconduit les mêmes hommes (à l’exception du match aller contre Aston Villa, Marquinhos étant suspendu), et la seule interrogation concernait l’identité du troisième attaquant (Barcola ou Doué). Ce constat s’est vérifié lors de l’entrée en lice au Mondial des clubs contre l’Atlético de Madrid où seul Ousmane Dembélé, forfait, manquait à l’appel par rapport au onze aligné en finale de Ligue des champions. »

Les titulaires indiscutables ont placé la barre très haut

Luis Enrique a trouvé la formule gagnante et les hommes capables de lui apporter le plus de garanties dans les grands matchs. Et force est de constater que le fossé s’est creusé petit à petit entre des titulaires indiscutables qui ont placé la barre très haut et parfaitement intégré la méthode du coach espagnol et des remplaçants un peu plus hésitants, en manque de repères, d’automatismes ou de rythme. Une ossature de douze joueurs s’est dessinée et l’écart s’est accentué au fil du temps, analyse Le Parisien. L’absence de blessures chez ces éléments incontournables a également favorisé cette forme de scission, indique le quotidien francilien. « La défaite subie contre Botafogo avec une équipe remaniée – Beraldo, Hernandez, Mayulu, Zaïre-Emery présents au coup d’envoi – peut s’expliquer de plusieurs manières (fatigue, inefficacité, adversaire bien organisé…), mais elle a illustré un écart logique de rendement avec les cadres. Certains joueurs alignés face aux Brésiliens n’avaient plus démarré un match depuis plus d’un mois et ils ont certainement payé l’absence de compétition durant cette rencontre animée. » Le fait que Luis Enrique décide de faire entrer Fabian Ruiz, João Neves, Nuno Mendes et Bradley Barcola dès la 55e minute pour tenter de renverser la situation n’était pas totalement anodin, lance le quotidien francilien. Malgré leur rétrogradation dans la hiérarchie, aucun de ces éléments n’a pour l’heure réclamé un départ. La route est encore longue, mais s’il souhaite rallier la finale du Mondial des clubs le 13 juillet prochain dans le New Jersey, le PSG aura véritablement besoin de tout le monde : des titulaires à leur niveau et des remplaçants capables de prêter main-forte, conclut Le Parisien.